Arkadiusz Milik powinien zostać bohaterem Napoli, bo w ostatnich minutach meczu z Liverpoolem mógł przesądzić o awansie włoskiego klubu, ale zmarnował dogodną okazję. Polak skomentował niewykorzystaną sytuację. - Bardzo mi przykro. Trzeba szybko zapomnieć o błędzie. Mogłem to wykorzystać - mówi Milik dla Sky Sports.

I wygląda na to, że Carlo Ancelotti również o niej zapomniał, bo zamierza wystawić Milika od pierwszej minuty niedzielnego starcia z Cagliari. Nie ma co się dziwić, bo napastnik wraca do dobrej dyspozycji. W październiku i listopadzie Polakowi niewiele wychodziło, ale wydaje się, że forma Polaka znów zaczyna zwyżkować. Warto zauważyć, że od 26 września do 3 grudnia Milik strzelił zaledwie jednego gola, a w ostatnich dziesięciu dniach zdobył już trzy bramki. Były snajper Ajaxu zajmie miejsce Driesa Mertensa, który zacznie na ławce. Podobnie jak Fabian Ruiz, który - zdaniem portalu napolimagazine.com - ustąpi miejsca Zielińskiemu.

Przewidywany skład na niedzielne starcie z Cagliari (4-4-2): Ospina, Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam, Callejon, Allan, Hamsik, Zieliński, Milik i Insigne.

W tbalei Serie A Napoli jest za Juventusem, a Cagliari zajmuje trzynastą lokatę.