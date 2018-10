Kamil Glik grał w Torino w latach 2011-2016. Stał się pierwszym zagranicznym kapitanem w historii klubu i ulubieńcem kibiców. W 171 meczach strzelił 13 goli i zaliczył sześć asyst.

W 2016 roku po udanym Euro 2016 Glik przeszedł do AS Monaco, ale to nie znaczy, że zapomniał o swoim poprzednim klubie.

- To nie zależy ode mnie, ale z pewnością byłbym szczęśliwy, biorąc pod uwagę moją przeszłość - powiedział Glik.

- Spędził w Toro pięć cudownych lat. Oglądam ich wszystkie mecze, ponieważ w Turynie zostawiłem część swojego serca.

Kontrakt Glika z AS Monaco jest ważny do 2021 roku.

