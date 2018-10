"La Gazzetta dello Sport" nie ma wątpliwości. Najbardziej prestiżowa gazeta sportowa we Włoszech jest przekonana, że Napoli chce kupić Krzysztofa Piątka. Dziennikarze informują, że grze Polaka przygląda się Carlo Ancelotti, szkoleniowiec Napoli. Jeżeli Piątek trafi do Neapolu, to jego klubowymi kolegami będą Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

Według "LGdS" Napoli chce przeprowadzić całą transakcję już w styczniu, ale Piątek do końca sezonu miałby zostać w Genui. Do drużyny Carlo Ancelottiego trafiłby w letnim oknie transferowym.

Informacje dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport" potwierdza radio 'Kiss Kiss', które poinformowało, że Genua odrzuciła już pierwszą ofertę neapolitańskiego klubu. Napoli oferowało za Polaka 25 milinów euro, a władze klubu żądają 50 milionów.

Krzysztof Piątek ma imponujący debiut w Genoi, do której trafił z Cracovii za 4,5 mln euro. Polski napastnik strzelał bramki w każdym ligowym meczu. W Serie A i Pucharze Włoch ma już łącznie 13 trafień. W czwartek zdobył też swoją pierwszą bramkę w reprezentacji Polski, w przegranym 2:3 meczu z Portugalią w Lidze Narodów.

