boromir195419 pół godziny temu 0

Póki co to Piątek jeszcze nie jest tyle wart a jęśli passa się skończy to Genoa może obudzić się z ręką ''w nocniku '' . Dla Piątka taki transfer na pewno byłby atrakcyjny finansowo a czy sportowo ....nie wiem .Żeby nie było jak z naszym juniorem który za podobną kasię odszedł do mistrza ANGLII ,potem grzał ławę a teraz nie mieści się w składzie drugoligowego belgijskiego zespołu