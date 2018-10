I trudno się dziwić, bo Genoa zapłaciła Cracovii za napastnika zaledwie 4 mln euro, a 23-latek nie ma sobie równych. Przynajmniej, jeśli porównamy sobie jego dorobek strzelecki (13 goli w 8 meczach) z napastnikami z pięciu najsilniejszych ligach świata (La Liga, Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1). Oprócz Piątka w zestawieniu znaleźli się m.in: Gonzalo Higuain, Jorginho, Paco Alcacer i Joao Cancelo. Niespodzianką może być obecność Andre Silvy z Sevilli, który rok temu w Milanie kompletnie zawiódł, a teraz stał się gwiazdą ligi hiszpańskiej.

TOP 12 transferów tego lata wg. Goal.com

Paco Alcacer z Barcelony do Borussii Dortmund

Jonathan Bamba z AS Saint-Etienne do Lille

Joao Cancelo z Valencii do Juventusu

Gonzalo Higauin z Juventusu do Milanu

Jorginho z Napoli do Chelsea

James Maddison z Norwich City do Leicester City

Rui Patricio ze Sportingu Lizbona do Wolverhampton

Krzysztof Piątek z Cracovii do Genoi

Alassane Plea z Nice do Borussii M'Gladbach

Richarlison z Watfordu do Evertonu

Andre Silva z Milanu do Sevilli

Tomas Vaclik z FC Basel do Sevilli

W ostatnich dniach wiele się zmieniło w karierze Piątka. Ivan Jurić zastąpił Davide Ballardiniego i został nowym trenerem Genoi. A niemieckie media twierdzą, że napastnik już zimą może trafić do Borussii Dortmund.

Na razie Polak skupia się jednak na reprezentacji, bo selekcjoner Jerzy Brzęczek może dać mu szansę gry w pierwszym składzie obok Roberta Lewandowskiego w spotkaniu Ligi Narodów z Portugalią. Ale czy napastnicy o tak podobnej charakterystyce mogą grać obok siebie?