I bardzo dobrze, bo to wszystko sPiSek Realu Madryt. A konkretnie Fiorentino Pereza. On mści się na Ronaldo za to, że odszedł do Juve. I dlatego rozpoczął kampanię oczerniania Ronaldo. Podesłał tę dziewczynę do Vegas a potem całą sprawę ujawnił dziennikarzom Spiegla. Ponadto nakazał sędziemu aby pokazał Ronaldo czerwoną kartkę w meczu LM. W zmowie z Perezem jest nawet Krzysztof Piątek, który strzela gola za golem co wywołuje u Ronaldo coraz większą frustrację.