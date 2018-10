h853 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Skandal taki przystojny ładny i bogaty meżczyzna nie musi przecież gwałcic To te niby babki sa jakies nienormalne po latach tak oczerniać gwiazdora. . Powinny się cieszyć że je chciał a nie oskarżąc teraz o gwałt. Ja mozna zrujnować dobrym ludziom zycie. W Polsce trzeba nie wiadomo jak udowadniać winę i przestepcy są bezkarni mimo dowodow . Te Amerykanki to jakaś dzicz . Bo ja nie wierzę że Ronaldo mógł zgwałcić. Chyba mowiła nie ale zachowywała się na tak prowokujac meżczyznę. Sa dziwni faceci ale w tym wypadku jako kobieta nie wierzę że gwałcił chyba że to były prowokacje a on mlodzy nie doświadczony niczego nie podejrzewał myslał że go kokietuja bo się kobiecie podoba.W Ronaldo kocha się napewno wiele kobiet i na pewno nie musi żadnej kobiety gwałcić. Niech te kobiety powiedza że chcą jego pieniedzy jak zwykłe prosteutki. To że dał pieniadze to nie jest dowód że zapłacil za milczenie . Może mial taki gest w prezencie wyrażony . Jestem za Ronaldo. Chociaż wielu meżczyzn nie szanuje wogole kobiet i prowokuje nawet w sieci na portalach randkowych , ale czy musielibysmy wszystkich oskarżać o molestowanie i gwałt na odleglośc nawet.. To jest jakieś nienormalne na tym dzikim zachodzie . Najpierw prowkacje a potem oskarżanie.. Kobiety nie zachowujcie się nie godnie , gorzej od meżczyzn. Bo gdy naprawdę zostaniecie skrzywdzone nikt wam pomocy nie udzieli bedziecie same, bo nikt wam nie uwierzy.