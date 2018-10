- Teraz będzie mu trudniej, bo obrońcy przeciwnika będą zwracali na niego większą uwagę. Będzie uważnie pilnowany – mówił Davide Ballardini, przed meczem z Parmą. Krzysztof Piątek już w szóstej minucie udowodnił swojemu trenerowi, że rywale mogą w nieskończoność analizować jego grę, ale on jest w takiej formie, że wychodzi na boisko i mimo to zdobywa bramkę. W niedzielę już pierwszym kontaktem z piłką.

Dariusz Dźwigała nie jest już trenerem Wisły Płock

Piątek wyprzedził rywala w polu karnym, doszedł do dośrodkowania Lazovicia i uderzył tyłem głowy. Piłka przeleciała nad bramkarzem, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Bardzo szybko polski napastnik przedłużył swoje szanse na pobicie historycznego rekordu Gabriela Batistuty, który w sezonie 1994/1995 strzelał gole w 11 meczach z rzędu i został królem strzelców. Piątek swoją grą zmusił włoskich statystyków do sięgnięcia po zakurzone i nieużywane od lat księgi z rekordami. Okazuje się, że od 69 lat żaden piłkarz nie miał takiego debiutu we włoskiej lidze, nikt też w XXI wieku nie był tak skuteczny w pierwszych meczach. Żaden zawodnik w 125-letniej historii Genoi nie strzelał tylu goli na początku sezonu i żaden Polak w historii nie zdobył tylu bramek w Serie A. Można wymieniać dalej.

Najważniejszy jest jednak rekord Batistuty, ale pobicie go będzie bardzo trudne, bo Genoa po przerwie reprezentacyjnej zagra z Juventusem, Udinese, Milanem i Interem. Piątek musiałby trafić do bramki w każdym z tych meczów. – Zmierzymy się z drużynami, które dają tylko jedną szansę na gola. Oczywiście spróbuję, bo chcę strzelać we wszystkich starciach – mówił Polak w rozmowie z telewizją DAZN.

Piłkarze przebrani za Bayern Monachium: ani dobrej gry, ani walki, ani szczęścia w 0:3 z Borussią

Wielki Piątek

Tylko centymetr dzielił Piątka od drugiego gola w tym meczu. Polak znów uderzył głową, piłka odbiła się od tego samego słupka i poleciała wzdłuż linii bramkowej. Ostatecznie nie przekroczyła jej całym obwodem, ale to udowodniła dopiero powtórka z wykorzystaniem systemu Goal-Line. Było bardzo blisko, podobnie jak kilka minut później, gdy polski napastnik mógł zaliczyć asystę przy golu Domenico Criscito. Piątek głową przedłużył dośrodkowanie z lewej strony, a stojący za jego plecami Włoch umieścił piłkę w siatce. Sędzia po konsultacji VAR anulował gola, bo piłkarz Genoi był na spalonym.

Niesamowita jest zdolność Piątka do przewidywania, gdzie spadnie piłka. Nie ważna była nawet jakość dośrodkowań, bo Polak stwarzał zagrożenie nawet w trudnych sytuacjach, gdy był otoczony kilkoma obrońcami.

Piątek może narzekać na postawę swoich defensorów, bo jego szybko zdobyta bramka po raz kolejny nie przełożyła się na punkty. Przez pół godziny pierwszej połowy, obrońcy Genoi popełnili kilka głupich błędów, które doprowadziły do utraty trzech goli. Nie ma w tym żadnego przypadku, w lidze włoskiej są tylko dwa zespoły, które straciły więcej goli – to zamykające tabelę Chievo i Frosinone. Gdyby nie Piątek, Genoa byłaby na podobnej pozycji, ale dzięki jego golom z 12 punktami jest na 10. miejscu.

Dobra pierwsza połowa, słabsza druga. Legia wygrywa ze Śląskiem