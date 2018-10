Ezio Greggio postanowił sobie żartować z napadu na Arkadiusza Milika w programie "Striscia la notizia" - odpowiednik polskiego "Szkła kontaktowego" i programu "W tyle wizji", w którym codziennie komentuje się rzeczywistość.

Polak został okradziony w Neapolu. Przyjechała też policja, ale nie interweniowali, bo zobaczyli piłkarza z podniesionymi rękami. ale myśleli, że wciąż cieszy się z wygranej nad Liverpoolem - powiedział Włoch.

Żart nie przypadł jednak do gustu kibicom Napoli, który ostro skrytykowali komika we włoskich social mediach.

Do napadu, w którym Milik stracił zegarek warty 27 tysięcy euro, doszło po meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Pół godziny po północy Milik i jego narzeczona Jessica Ziółek wjeżdżali do garażu swojego domu przy Via Strapuaria. Za kierownicą czarnego audi siedziała narzeczona Milika, a piłkarz na tylnym siedzeniu. Gdy otwierali bramę wjazdową, nadjechali dwaj napastnicy na skuterze. Milik, nie dojrzał numeru rejestracyjnego skutera, nie zobaczył twarzy napastników, bo obydwaj mieli kaski z przyciemnionymi szybami. Nie odezwali się ani słowem. – Jeden z nich wyciągnął broń i uderzył nią w zamknięte okno mojego auta. Nic nie powiedzieli, jedynie pokazali na zegarek - mówi polski napastnik.





Włoski dziennikarz o napadzie na Arkadiusza Milika: To była zaplanowana akcja



Arkadiusz Milik relacjonuje przebieg napadu: "Czekali pod domem. Wyciągnęli broń i uderzyli w szybę "





Arkadiusz Milik okradziony. Żartobliwy wpis polskiego piłkarza