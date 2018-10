maxwycisk godzinę temu 0

Glupol. Jesli podpisze to totalny glupol. Arsenal by go wzial i po pierwsze by zarabial 100 000 (funtow) tygodniowo, po drugie by gral w najlepszej lidze swiata. 100 mln nikt za niego nie da, 60 tez nie. Jesli podpisze bedzie jak chlop panszczyzniany, przywiazany do jednego klubu i bedzie nad nim stal karbowy z batem.