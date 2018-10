Według włoskich mediów, Arkadiusz Milik został okradziony po meczu z Liverpoolem. Polak wracał samochodem do domu i gdy był już całkiem blisko, duży motocykl zajechał mu drogę. Złodziei było dwóch. Przystawili mu pistolet do głowy i kazali mu oddać rolexa. Gdy Milik dał im zegarek, złodzieje uciekli.

- Napad został przeprowadzony w odizolowanym miejscu, takim, gdzie nie mogło być świadków. Napastnicy w dodatku nosili kaski. Wszystko to jest dowodem wcześniejszego przygotowania i zaplanowania. Złodzieje wiedzieli, kogo napadają - powiedział Giuseppe Grimaldi na antenie Radia CRC.

I dodał: Dwóch napastników siedziało na motocyklu. Jeden z nich przystawił mu pistolet do twarzy i nakazał oddanie zegarka Rolex Daytona, którego wartość szacuje się na 20 tys. euro. To była łatwa akcja, bo w jej miejscu nie było kamer, co dodatkowo utrudnia policji prowadzenie śledztwa. Piłkarz w samochodzie nie był sam. Straszna rzecz. Rano złożył zeznania, ale był w szoku.

Neapol to miasto pełne sprzeczności. Z jednej strony piłkarze cieszą się tutaj fanatycznym uwielbieniem kibiców, z drugiej jednak dochodzi do takich sytuacji, jaka spotkała Milika. Bandyci nie mają oporów, żeby napadać na piłkarzy Napoli. Kibicują im z trybun, ale jednocześnie traktują jako cel napadów, bo znają ich status materialny. Wcześniej w podobnej sytuacji znaleźli się nawet kapitan Marek Hamsik i wychowanek klubu Lorenzo Insignie. Obaj na tyle dobrze znają metody działania tutejszych mafiosów, że postąpili tak samo jak Milik.