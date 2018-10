next-mcgyver2 12 minut temu 0

Kto normalny je寮zi czy chodzi z Rolexem po Neapolu. My郵a, 瞠 jest wielkim pi趾arzem to nic mu si nie stanie. Thauvina te okradli w podobny spos鏏 w Marsylii z Rolexa. Ka盥y kto troch podr騜uje, by w r騜nych, mniej czy bardziej niebezpiecznych miejscach, to przecie wie, 瞠 鈍iecenie pieni璠zmi jest najszybsz drog do napadu.