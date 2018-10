Znana włoska gazeta pisze, że Gennaro Gattuso szuka niedrogiej opcji wzmocnienia ataku drużyny AC Milan. Trener poprosił władze klubu o nowego zawodnika, najlepiej z doświadczeniem w Serie A.

Okazuje się, że Rossoneri mogliby sprowadzić Zlatana Ibrahimovicia, który gra obecnie w La Galaxy. Jego umowa wygasa w grudniu 2020 roku, ale możliwe jest jego wcześniejsze odejście. Szwed chciałby zakończyć swoją karierę w Malmo, ale zanim to się stanie piłkarz wolałby pograć na wyższym poziomie.

We Włoszech mówi się o tym, że Ibrahimović mógłby podpisać sześciomiesięczną umowie z Milanem (od stycznia do czerwca 2019 roku). Ibrahimovic grał już w Milanie przez dwa sezonu. Szwed strzelił 56 bramek, a potem odszedł do Paris Saint Germain.

Szwed jest obecnie w bardzo dobrej formie, a w tym sezonie MLS Zlatan zdobył aż 20 bramek w 24 meczach.

