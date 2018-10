Krzysztof Piątek jak do tej pory w sześciu meczach ligowych strzelił aż osiem goli. Do tego dołożył kolejne cztery w jednym (!) meczu Pucharu Włoch z Lecce (4:0).

Piotr Zieliński zwrócił na siebie uwagę kolejnego klubu

- To gra wstępna, która niczego nie dowodzi. My myślimy, że jeśli coś jest napisane w gazecie, to jest to święte, jest to prawda. A to tylko spekulacje, ale dobrze, że o nim spekulują. Natomiast jego droga do wielkich klubów jest bardzo długa. Cieszmy się, że strzelił osiem goli. Według mnie w całym sezonie może strzelić z piętnaście. To bardzo dużo, to byłby sukces. Jeśli strzeli więcej, to naprawdę mogą się nim zainteresować inne kluby - powiedział Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu".

Krzysztof Piątek zwrócił na siebie uwagę takich klubów jak Barcelona, Juventus, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Scouci tych klubów coraz uważniej obserwują jego występy.

MŚ siatkówka. Robert Lewandowski zadrwił z Rafinhi po meczu Polska - Brazylia

- Piątek zaskoczył wszystkich, chyba nawet samego siebie. Bardzo wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Strzela gole, ale teraz musi dołożyć inne rzeczy. Musi nauczyć się grać pod przeciwnikiem, zastawić się, przyjąć piłkę... Cieszy nas to, że strzela gole w Genoi, ale chcielibyśmy, żeby dołożył je też w reprezentacji. Tu są jednak inne wymagania i inni przeciwnicy. Na razie w Serie A wykonał nieprawdopodobną pracę dla siebie, ale też dla innych polskich piłkarzy - dodał Boniek.

Reprezentacja Polski. Powołania na mecze z Portugalią i Włochami