Krzysztof Piątek jest najlepszym strzelcem Serie A. W pierwszych sześciu meczach sezonu strzelił aż osiem goli! W niedzielę zdobył dwie kolejne bramki z Frosinone (2:1) i ustanowił polski rekord goli w Serie A w jednym sezonie - pobił wyczyn Zbigniewa Bońka i Kamila Glika (mieli po siedem bramek).

- Piątek jest zawsze ważny dla nas, nawet jeśli nie strzela goli. Walczy o każdą piłkę i jest pierwszy do pomocy w defensywie. Prowadzi grę - zachwala Polaka Davide Ballardini.

- Chciałbym również podkreślić dobry występ Christiana Kouame. Zasłużył na gola, szkoda, że trafił w słupek w drugiej połowie - dodał trener Genoi.

Genoa zajmuje 7. miejsce w tabeli z 12 pkt. Ma jednak do rozegrania zaległy mecz z Milanem. Jeśli go wygra, awansuje na trzecie miejsce w tabeli - będzie miała tyle samo punktów, co drugie Napoli.

Krzysztof Piątek z ośmioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców Serie A. Wyprzedza Lorenzo Insigne (Napoli, pięć goli) oraz Rodrigo de Paula (Udinese), Mario Mandzukicia (Juventus), Gregoire'a Defrela (Sampdoria) i Ciro Immobile (Lazio). Mają oni po cztery gole.

Krzysztof Piątek bije rekordy Serie A