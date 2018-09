eurotram pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Piątek jest niesamowity,nie sądzę by Genoa zdołała go zatrzymać dłużej niż do końca sezonu. Z drugiej strony należy ze smutkiem pochylić się nad Salamonem,który niestety robi kolejne duże kroki w kierunku powrotu do Ekstraklapy: wypożyczony z włoskiego średniaka SPAL do słabiutkiego (IMHO pewny kandydat do spadku) Frosinone i tam też daje ciała... Albo się chłopak szybko ogarnie albo jego przygoda z Serie A skończy się w tym samym momencie w którym skończy się gra Piątka dla Genoi...