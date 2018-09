Milik słabszy okres w swojej grze ma już chyba za sobą. Do czasu meczu z Parmą napastnik Napoli przez ponad 300 minut nie potrafił trafić do siatki, ale w środę w starciu z Ducali pokazał pazur. Dwukrotnie pokonał Luigiego Sepe i znacząco przyczynił się do wygranej neapolitańczyków 3:0.

Serie A. Krzysztof Piątek i jego droga do Genoi. Najpierw plakat Ronaldo, a potem dziewczyna z Lubina. I ciężka praca

Po meczu Milik w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że on i jego koledzy czują się mocni, a cel na sobotę, kiedy to zmierzą się w Turynie z Juve, jest tylko jeden: - Teraz skupiamy się już tylko na meczu z Juventusem. To dla nas mecz sezonu. Jesteśmy w formie i jedziemy tam po zwycięstwo.

W pięciu spotkaniach tego sezonu Serie A Milik zdobył trzy bramki i dorzucił do nich jedną asystę.

Przed siódmą serią gier tabeli włoskiej ligi przewodzi z kompletem punktów Juventus. Na drugiej lokacie ze stratą trzech "oczek" plasuje się Napoli. Bezpośrednie starcie obu zespołów w sobotę o godz. 18. Relacja na żywo z tych zawodów w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Krzysztof Piątek oczarował Włochów. Szaleństwo na punkcie polskiego napastnika