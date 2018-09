To był dopiero piąty mecz Piątka w Serie A (Genoa ma do rozegrania zaległy mecz), a napastnik ma już na swoim koncie sześć goli! Ba, licząc Puchar Włoch Polak zdobył już dziesięć bramek w sezonie 2018/19. Biorąc pod uwagę rozgrywki w pięciu najsilniejszych ligach świata, to nie ma zawodnika, który może popisać się takim osiągnięciem!

W środowym meczu oprócz Piątka gola strzelił Goran Pandev. Chievo przegrało zasłużenie, a Mariusz Stępiński nie wyróżnił się niczym szczególnym. Paweł Jaroszyński przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Genoa ma 9 punktów i awansowała na 8. pozycję w tabeli.

Dwa gole Milika

Napoli bez kłopotów rozprawiło się z Parmą. Wynik spotkania otworzył Lorenzo Insigne już w 6. minucie. Później dwie bramki zdobył Arkadiusz Milik. Pierwszy gol Polaka był szczególnej urody. Piotr Zieliński rozegrał słabe zawody, zmarnował dwie dogodne sytuacje.

Dla zespołu Carlo Ancelottiego była to piąta wygrana w szóstym ligowym meczu.

Skorupski bronił nieźle, ale Juventus wygrał

To miał być pojedynek dwóch polskich bramkarzy, ale tym razem Wojciech Szczęsny, po raz pierwszy w tym sezonie, usiadł na ławce. Jego zmiennik Mattia Perin nie miał za wiele roboty. Znacznie trudniejszy mecz miał Skorupski, który choć bronił dobrze, to nie miał większych szans przy golach Paulo Dybali oraz Blaise`a Matuidiego. Stara Dama po sześciu kolejkach ma 18 punktów i jest liderem Serie A.

Zły dzień Kownackiego

Była 92. minuta meczu pomiędzy Sampdorią a Cagliari. Dawid Kownacki, który pojawił się na murawie kilka minut wcześniej, podszedł do rzutu karnego, ale niestety go zmarnował. I spotkanie ostatecznie zakończyło się bezbramkowym remisem. Bartosz Bereszyński rozegrał cały mecz i obejrzał żółtą kartkę, a Karol Linetty wszedł w 63. minucie. Sampdoria ma osiem punktów.

6. kolejka Serie A:

AS Roma 4-0 Frosinone

Atalanta 0-0 Torino

Cagliari 0-0 Sampdroia

Genoa 2-0 Chievo

Juventus 2-0 Bologna

Napoli 3-0 Parma