Polscy kibice powinni kojarzyć 23-letniego Lobotkę. Słowak pokazał się z bardzo dobrej strony podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy U-21, gdzie reprezentacja Marcina Dorny przegrała ze Słowacją 1:2. Latem 2017 roku trafił do Celty Vigo, a norweskie FC Nordsjaelland zarobiło na nim 4.5 mln euro. W sezonie 2017/18 Lobotka zagrał we wszystkich spotkaniach ligowych Celty i choć nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty, to zebrał bardzo pochlebne oceny. W nowym sezonie Słowak wciąż jest ważnym ogniwem Celty.

Mierzący 172 cm środkowy pomocnik jest świetnie wyszkolony technicznie, dysponuje także znakomitym podaniem. Stylem gry przypomina nieco Marco Verrattiego, rozgrywającego PSG. Lobotka trafi do Napoli, jeśli wicemistrzom Włoch uda sprzedać się Amadou Diawarę.

Według portalu napolicalciolive.com, Lobotka może trafić na Półwysep Apeniński już w styczniu i wówczas miałby być bezpośrednim rywalem dla Marka Hamsika, którego Carlo Ancelotti wystawia na pozycji "registy", czyli cofniętego rozgrywającego. A to oznaczałoby, że pozycja Piotra Zielińskiego raczej nie byłaby zagrożona. Raczej, bo trudno przewidzieć, co konkretnie planuje Ancelotti. Włoch - w przeciwieństwie do Maurizio Sarriego, poprzedniego trenera - dużo rotuje składem i często zmienia ustawienie.

Napoli po pięciu kolejkach ma 12 punktów, liderem jest Juventus, który wygrał wszystkie mecze.