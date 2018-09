Aż 81 minut mistrzowie Włoch męczyli się z jedną z najsłabszych drużyn w Serie A. Chociaż Juventus miał olbrzymią przewagę, a sam Cristiano Ronaldo miał kilka okazji do strzelenia gola, to niemal do ostatnich minut utrzymywał się bezbramkowy remis.

We wspomnianej 81. minucie Portugalczyk zdobył jednak upragnioną bramkę. Najpierw na strzał zdecydował się Miralem Pjanić, a piłka po rykoszecie spadła pod nogi Ronaldo, który z bliska, bez problemu dał prowadzenie Juventusowi.

Mistrzowie Włoch wynik ustalili w doliczonym czasie gry. Z lewej strony w pole karne dośrodkował Pjanić, piłkę doskonale przyjął i uderzył zaś Federico Bernardeschi. Całe spotkanie w barwach Frosinone rozegrał Bartosz Salamon.

Dla Juventusu było to piąte zwycięstwo w piątej ligowej kolejce. Mistrzowie Włoch prowadzą w tabeli z trzema punktami przewagi nad drugim Napoli. Obie drużyny spotkają się już w przyszłą sobotę o godz. 18. Wcześniej, bo w środę, Juventus podejmie Bolonię (21.00).

