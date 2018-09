Jak poinformował włoski serwis calciomercato.com, UEFA podejmie działania w sprawie zakontraktowania przez Juventus Cristiano Ronaldo. Piłkarska Unia rozpocznie w tej sprawie dochodzenie.

Latem Stara Dama na transfery wydała blisko ćwierć miliarda euro. Samo sprowadzenie Ronaldo kosztowało 117 mln, a do tego klub musi Portugalczykowi wypłacać rocznie rekordową jak na włoskie warunki wypłatę w wysokości 30 mln. Oprócz niego do klubu trafili także m.in. Joao Cancelo, Douglas Costa, Emre Can czy Leonardo Bonucci.

UEFA zbada, czy Juventus nie złamał przepisów Finansowego Fair Play regulującego balans pomiędzy wydatkami a przychodami.

Włoski klub poinformował niedawno, że w ciągu ostatniego roku jego dług wzrósł ze 162,5 mln euro do 309 mln. Okres rozliczeniowy, o którym mowa, zakończył się 30 czerwca, a więc nie uwzględniono w nim m.in. transferu Ronaldo.