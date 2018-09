Brazylijczyk pojawił się na murawie dopiero w 61. minucie, kiedy zmienił Mario Mandżukicia. I już chwilę później miał udział przy akcji bramkowej na 2:0. Costa pokazał się z dobrej strony, ale w ostatniej minucie spotkanie całkowicie stracił panowanie nad sobą. Tuż przed bramką kontaktową Babacara zawodnik Juve staranował Federico Di Francesco. Gdy Włoch próbował wstać to Costa uderzył go łokciem w twarz. Następnie uderzył go 'z byka'. Ale to nie wszystko. Gdy Di Francesco domagał się sprawiedliwości u sędziego Costa splunął mu w twarz. Arbiter początkowo nie zarejestrował tego wydarzenia, ale później dostał sygnał od sędziego technicznego i wyrzucił 28-latka z boiska.

Teraz Costa zostanie prawdopodobnie zawieszony na kilka kolejek. Juventus jest liderem Serie A i po czterech kolejkach ma komplet punktów.