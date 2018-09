Największym zaskoczeniem dla włoskich mediów był występ Bartosza Dragowskiego, który spotkanie z Napoli może zaliczyć do bardzo udanych, i to mimo utraty jednego gola. e portal zajmujący się włoskim klubem. To było magiczne podanie - piszą o Miliku.

Calciomercato.com wystawiło polskiemu bramkarzowi notę 6,5. Serwis nie był jednak aż tak przychylny polskiemu bramkarzowi. - Napoli nie dało mu wiele szans na pokazanie się. Wpuścił jedną bramkę, ale przy drugim strzale nie dał się oszukać Piotrowi Zielińskiemu - piszą.

Milik doceniony za asystę

Bardzo dobre noty zebrał za to Arkadiusz Milik, który tym razem bramki nie strzelił, ale zaliczył ładną asystę. Polak dostał "siódemkę". - Dobrze wszedł w mecz, był aktywny, wykreował świetne podanie, które pozwoliło Insigne na dopełnienie dzieła zniszczenia - czytamy o Miliku.

Niższą notę, bo tylko 6 dostał Piotr Zieliński. Dziennikarze calciomercato.com nie są jednak konsekwentni, bo twierdzą, że Polak był najlepszym piłkarzem Napoli. "Zawsze był w dobrym miejscu i czasie.

Sport.mediaset.com również zauważa, że Zieliński był bardzo ważną postacią Napoli. - "Od jego stóp rozpoczynały się wszystkie akcje ofensywne Napoli. Sprawiał, że jego koledzy atakowali bramkę rywala"

Świetny Kownacki. Słaby Linetty

Bardzo dobry mecz ma na swoim koncie także Sampdoria, która rozbiła Frosinone aż 5:0. Jak podaje branżowy portal SofaScore.com, Bartosz Bereszyński otrzymał bardzo przyzwoitą notę 7,2. Niestety, na drugim biegunie był Karol Linetty, któremu algorytm przyznał zaledwie 6,9 pkt (najgorzej w drużynie).

Bardzo dobry występ zaliczył za to Dawid Kownacki, który pojawił się na boisku w drugiej połowie oraz wywalczył a także wykorzystał rzut karny. SofaScore przyznała napastnikowi notę 7,5

Calciomercato.com tak oceniło Polaków z Sampdorii:

Bereszyński "6" - Cierpliwie czekał na swojego rywala i był pewny w obronie, nie rezygnował też z wejść w ofensywie.

Linetty "7.5" - Polak został doceniony przez serwis, który pisze, że Polak dobrze koncentrował się na środku pola i dobrze wymieniał podania ze swoimi partnerami z pomocy.

Kownacki "6" - Polski napastnik wszedł z ławki i od razu wyciągnął asa z rękawa.



