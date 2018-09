Z Włochami (1:1) nie zagrał ani minuty, ale w meczu z Irlandią zanotował całe spotkanie. I jak się okazuje, to wystarczyło by Arkadiusz Milik wrócił do Neapolu po zgrupowaniu kadry przemęczony. Wiele wskazuje, że napastnik może nie zagrać od pierwszej minuty w 4. kolejce Serie A.

REKLAMA

Do tej pory Polak zagrał trzy pełne mecze w Serie A. Ale w sobotę prawdopodobnie już nie przedłuży tej passy. - Dries Mertens i Arkadiusz Milik przyjechali z meczów reprezentacji dość zmęczeni. Czy zagrają z Fiorentiną? Decyzję podejmę dopiero po piątkowym treningu - przyznał Carlo Ancelotti, szkoleniowiec Napoli. Milik na razie zdobył jedną bramkę w Serie A. W 4. kolejce Serie A Napoli zmierzy się z Fiorentiną. "Viola" odniosła na razie komplet zwycięstw, ale rozegrała mecz mniej. Natomiast Napoli udanie rozpoczęło sezon, bo od wygranych nad Lazio (2:1) i Milanem (3:2), ale dwa tygodnie temu niespodziewanie zostali rozgromieni przez Sampdorię 0:3. *** Zawiódł na mundialu, nie zachwycił też we wrześniowym sparingu z Irlandią. I choć we Włoszech jest uznany, trener Napoli na niego stawia, to w reprezentacji Polski jego reputacja się chwieje, od dłuższego czasu w kadrze Arkadiusz Milik przeżywa trudne chwile. Więcej znajdziesz TU.