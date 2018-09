W trakcie letniego okna transferowego Milinkovicia-Savicia chciały największe kluby w Europie. Zainteresowanie jego sprowadzeniem wyrażali m.in. szefowie Manchesteru United, Juventusu, Realu Madryt, PSG czy Chelsea. Żadnemu z chętnych nie udało się jednak dokonać transakcji. Wszystko przez zbyt wygórowane oczekiwania finansowe Lazio Rzym, w którym 23-letni Serb ostatecznie pozostał.

Zimą sytuacja środkowego pomocnika może jednak ulec zmianie, głównie ze względu na jego nowy kontrakt, który ma niebawem podpisać. Agenci Savicia, zdaniem portalu "Cittaceleste.it", wynegocjowali bowiem umowę, w której zostanie zapisana kwota odstępnego, jaką trzeba będzie zapłacić za zawodnika. Wyniesie ona 100 mln euro, co w obecnej sytuacji na rynku nie jest kwotą nadzwyczajną.

Według włoskich dziennikarzy, jeżeli piłkarz rzeczywiście podpisze nowy kontrakt, w teorii mający obowiązywać do 2023 roku, to prawdopodobnie wykorzysta to Manchester United. Angielski klub planuje bowiem sprzedaż Paula Pogby, który interesuje się Juventus. Będzie więc szukać jego następcy.

