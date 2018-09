Zieliński w tym sezonie jest jednym z najlepszych piłkarzy Napoli. 23-latek świetnie zaprezentował się m.in. w spotkaniu 2. kolejki Serie A, w którym neapolitańczycy pokonali 3:2 AC Milan, a reprezentant Polski strzelił dwa gole.

Pomocnik dobrze spisywał się również w meczu biało-czerwonych w Lidze Narodów, gdzie zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka zremisował 1:1 z Włochami, a jedyną bramkę dla Polaków zdobył właśnie Zieliński. Zieliński, którego doceniają nie tylko kibice i eksperci, ale także przeciwnicy. Obrońca najbliższego rywala klubu Polaka, Gerson, zapytany przez dziennikarzy o to, z którym zawodnikiem Napoli chciałby zagrać, przyznał że właśnie z Zielińskim. - Jeśli nie on, to może Hamsik lub Insigne. Mają wielu świetnych piłkarzy.

W sobotę o godz. 18:00 Napoli zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. W pierwszym składzie zespołu Carlo Ancelottiego, poza Zielińskim zobaczyć możemy także Arkadiusza Milika.

