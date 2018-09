Piotr Zieliński ma na dniach przedłużyć umowę z Napoli - to rewelacje dziennika "Il Mattino" z Neapolu, który twierdzi, że nowy kontrakt leży już na stole gotowy do podpisu. Napoli do działania zmusiły angielskie kluby, które chciałyby Polaka wykupić. Zielińskim interesują się m.in. Manchester City, Liverpool i Chelsea.

Obecny kontrakt Polaka z Napoli wygasa w 2021 roku, a wpisana jest do niego kwota odstępnego w wysokości 65 mln euro. Zieliński, według szacunków, zarabia 1,1 mln euro za sezon gry. Według "Il Mattino" w nowym kontrakcie te wartości mają być podwojone.

Reprezentacja Polski. Polska - Irlandia. Karol Linetty. Czy Jerzy Brzęczek odzyska go dla kadry?

Nowy kontrakt Zielińskiego miałby obowiązywać do 2023 roku, a Polak zarabiałby ponad 2 mln euro za sezon gry. Napoli nie chciało wpisywać kwoty odstępnego, ale nalegał na to polski pomocnik. Stąd należy spodziewać się kwoty wysokości do 120 mln euro, która ma ostudzić zapał klubów Premier League.

Zieliński w Napoli gra od 2016 roku. Do zespołu trafił z Udinese za 20 mln euro.

Zinedine Zidane chce wrócić do pracy w roli trenera