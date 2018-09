Krzysztof Piątek robi prawdziwą furorę we Włoszech. W pierwszych trzech spotkaniach Genoi (dwóch ligowych i jednym pucharowym) zdobył aż siedem bramek. Już podczas sparingów pokazał duże umiejętności kończąc przygotowania do nowego sezonu z dwucyfrową liczbą bramek. To sprawiło, że reprezentantem Polski zainteresowały się dużo bardziej znane włoskie kluby.

Jednym z takich klubów jest Napoli. Póki co jedynymi Carlo Ancelotti korzysta z dwójki napastników: Arkadiusza Milika i Driesa Mertensa. Szkoleniowiec jednak widzi Belga na jednym ze skrzydeł. Stąd w zespole wicemistrzów Włoch pojawiła się chęć sprowadzenia trzeciego Polaka do klubu.

Problemem mogą być jednak bardzo napięte stosunki pomiędzy Aurelio De Laurentiisem, a Enrico Preziosim, czyli prezesami odpowiednio Napoli i Genoi. Preziosi podczas niedawnych obchodów 125. rocznicy powstania klubu powiedział: - Historia pokazała, że niemożliwe są interesy między naszymi klubami, więc ani nikogo od nich nie kupimy, ani nie sprzedamy. Poza tym Piątek jest ważnym zawodnikiem naszego zespołu, ale musi jeszcze udowodnić swoją wartość - stwierdził Preziosi.

Wcześniej także dochodziło do napięć między oboma Panami. W styczniu 2018 roku właściciele pokłócili się przy okazji transferu Pietro Pellegriego do AS Monaco. Prezes wicemistrzów Włoch czuł się oszukany przez Genoę, ponieważ był już po słowie zarówno z piłkarzem, jak i z działaczami klubowymi.

Przed rozpoczęciem sezonu mieliśmy kolejną odsłonę konfliktu. De Laurentiis podczas losowania terminarza Serie A poprosił, aby zespoły, które grają w europejskich pucharach nie mierzyły się między sobą w weekend poprzedzający kolejną serię gier w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy. Preziosi wyśmiał pomysł prezesa Napoli i publicznie uznał go za kuriozalny.

Krzysztof Piątek trafił do Włoch podczas zakończonego niedawno letniego okna transferowego. Jego kontrakt z Genoą obowiązuje do końca sezonu 2021/2022. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 4 miliony euro