- Kur**, ja mam wejść? Musimy wygrać, a nie zremisować - powiedział w trakcie drugiej połowy Daniele De Rossi odmawiając wyjścia na rozgrzewkę. Gwiazda Romy wskazała jednocześnie na Lorenzo Insigne. - Pomyślałem, że lepiej by było, gdyby on wszedł za mnie - wytłumaczył De Rossi po dwumeczu barażowym ze Szwedami (0:1).



Skrzydłowy Napoli to chyba najlepszy ofensywny włoski piłkarz. Dlatego decyzja Gian Piero Ventury (byłego selekcjonera Włochów) o tym, by w arcyważnym dwumeczu zagrał zaledwie 14 minut (zero w rewanżu) i to jako środkowy pomocnik (!) była niewytłumaczalna. Ale takich wyborów było więcej, więc Włosi pożegnali się z marzeniami o mundialu, a Ventura z pracą.

Insigne w zeszłym sezonie był w świetnej formie. W 37 meczach ligowych strzelił 8 goli i zanotował 11 asyst. Bardzo ładne liczby wykręcił jak na skrzydłowego. Ale kibice Napoli wcale nie byli zdziwieni. Bo w sezonach 2016/17 i 17/18 nastrzelał w Serie A 30 goli i zaliczył 19 asyst.

Insigne przypomina nieco ulepszoną wersję Sebastiano Giovinco. Jest piekielnie szybki, świetnie wyszkolony technicznie, dysponuje mocnym strzałem i potrafi zamienić rzut wolny na bramkę. Piłkarza Napoli odróżnia od „Atomowej Mrówki” jednak fakt, że on w swoim prime time wciąż gra w Serie A, a nie udał się na płatny urlop w MLS.

Obecny sezon może być zresztą ostatnim dla Insigne w Napoli. Jeszcze do niedawna zarabiał zaledwie milion euro rocznie. Teraz zgarnia o 3.5 mln więcej. I daje mu to ósme miejsce wśród najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A. Ale taka suma nie może robić wrażenia na najbogatszych klubach świata. I ok, do Juvetusu raczej nie trafi, bo w odróżnieniu od Gonzalo Hoguaina nie jest najemnikiem, a wychowankiem neapolitańskiego klubu, a to byłby nóż w plecy dla kibiców Napoli. Ale transfer do pozostałych najbogatszych drużyn świata wydaje się możliwy. W Neapolu dobił do ściany. A grając w Europie potwierdził, że nie jest tylko królem własnego podwórka.

W Lidze Mistrzów pokonywał bramkarzy m.in.: Realu Madryt, Borussii Dortmund, Manchesteru City i Szachtara Donieck.

W reprezentacji w 2012 roku dał mu szansę Cesare Prandelli, ale Squadra Azzurra grała w systemie 1-4-3-1-2, gdzie nie było miejsca dla typowego skrzydłowego. Ważnym ogniwem stał się dopiero za kadencji Antonio Conte.

- Przyjście Roberto Mancieniego to nowe rozdanie. Włosi liczą, że uda im się zmazać plamę po haniebnych zeszłym roku. Nowym liderem kadry ma zostać Insigne. Jestem pewien, że podoła wyzwaniu – twierdzi Antonio Russo, redaktor naczelny portalu goldennapoli.it

Polacy o jakości skrzydłowego przekonają się dopiero w piątek, a zatrzymać Insigne będzie próbował Arkadiusz Reca, który zadebiutuje w kadrze na pozycji lewego obrońcy.

Wszystko wskazuje, że nowy zawodnik Atalanty Bergamo po piątkowym spotkaniu będzie się czuł tak, jakby cały dzień spędził na kolejce górskiej w wesołym miasteczku. Inisgne to gwarancja zawrotów głowy u swoich rywali.



