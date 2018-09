Carlo Ancelotti jest bardzo zadowolony z postawy polskiego napastnika, a klub chciałby go docenić wyższą pensją. Napoli chciałoby podpisać umowę do 2021 roku, a w jego kontrakcie nie będzie klauzuli odstępnego.

Arkadiusz Milik trafił do Napoli z holenderskiego Ajaxu Amsterdam za 32 miliony euro. ale jego karierę zablokowała kontuzja zerwania więzadła krzyżowego, którego piłkarz doznał w meczu eliminacji mistrzostw świata z Danią we wrześniu 2016 roku. Polakowi udało się dojść do sprawności, ale szybko trafiło mu się zerwanie drugiego więzadła.

Polak przeszedł jednak kolejną rehabilitację, wzmocnił mięśnie i po powrocie zdołał wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie Napoli.

Arkadiusz Milik ma bardzo dobrą średnią strzelonych bramek we włoskim klubie. Polak zagrał w sumie 43 spotkania i strzelił 15 bramek. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę liczbę minut, to Milik strzela gola średnio co 112 minut i jest to bardzo dobry wynik.

