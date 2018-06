Wiosną 2016 roku za 740 milionów euro Silvio Berlusconi sprzedał klub chińskim inwestorom. Zobowiązali się oni do wielkiej ofensywy na rynku transferowym i latem zeszłego roku wydali niemal ćwierć miliarda euro na wzmocnienia. Okazuje się jednak, że przy okazji złamali zasady FFP.

I choć AC Milan w zakończonym niedawno sezonie Serie A zajął szóste miejsce, premiowane udziałem w fazie grupowej Ligi Europy. To w europejskich rozgrywkach prawdopodobnie nie zagra. Mało tego, ma zapłacić aż 30 mln euro grzywny! Tak brzmi wyrok europejskiej piłkarskiej centrali (UEFA).

FFP - na czym polega?

Wprowadzone w 2011 roku Finansowe Fair Play miało wprowadzić więcej rozsądku w wydatki klubów. Uproszczając, polega to na tym, że w określonym czasie klub nie może wydać więcej pieniędzy niż zarobi w tym okresie. To także regulacje dotyczące zapewnienia informacji o płynności finansowej klubu, oraz braku opóźnień w płatnościach wobec zatrudnionych pracowników klubu, a także w stosunku do urzędu podatkowego.