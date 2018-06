To chyba najbardziej niespodziewany transfer w Serie A od czasu przeprowadzki Gonzalo Higuaina z Napoli do Juventusu. Radja Nainggolan opuścił Romę i dołączył do Interu Mediolan.

Belgijski pomocnik kosztował 38 mln euro i podpisał 4-letni kontrakt z Interem. W Romie występował od lipca 2014 roku, w tym czasie stał się topowym zawodnikiem całej ligi. Rzymianie zajęli 3. miejsce w minionym sezonie, a Inter był dopiero 5., ale wystąpi w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Radja Nainggolan spotka w Mediolanie Luciano Spallettiego, który trenował 30-latka w Romie. Dlaczego "Ninja" zdecydował się opuścić Romę? Włoskie media twierdzą, że duży wpływ na transfer Belga miał Monchi, czyli dyrektor sportowy rzymian. Podobno Hiszpan uważa, że Nainggolan nie prowadził zbyt sportowego trybu życia, tym samym nie daje odpowiedniego przykładu dla młodych zawodników ściąganych do klubu. Belg ma na sowim koncie także 30 występów w reprezentacji, ale prawdopodobnie nie powiększy swojego dorobku, bo po tym jak nie został powołany na mundial w Rosji zakończył przygodę z kadrą. Rzymianie stracili kluczowego zawodnika, ale ściągnęli kilku ciekawych graczy, takich jak: 21-letni Ante Coric, 19-letni Justin Kluivert, 23-letni Bryan Cristante oraz 29-letni Javier Pastore (na dniach zostanie potwierdzony transfer Argentyńczyka). Inter również nie próżnuje podczas marceto. Za 20 mln euro kupili napastnika Racing Club Lautaro Martíneza, a za darmo przybyli Stefan Di Vrij z Lazio, oraz Kwadwo Asamoaha z Juventusu.