Portugalski obrońca jest już w Turynie, gdzie we wtorek przejdzie testy medyczne i jeśli je zda, to podpisze 5-letni kontrakt z Juventusem. Valencia ma zarobić na nim aż 40 mln euro. To drugi najdroższy obrońca w historii transfer Starej Damy.

Stephan Lichtsteiner nie przedłużył kontraktu z Juventusem, który wygasał 30 czerwca 2018 i trafił do Arsenalu. Jego miejsce na prawej obronie mistrzów Włoch zajmie Joao Cancelo. Rywalem Portugalczyka w walce o pierwszy skład będzie Mattia De Sciglio. 24-letni Cancelo ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan, gdzie w Serie A wystąpił w 26 meczach. W tym czasie zdołał strzelić gola oraz zanotować cztery asysty. Wcześniej był zawodnikiem Valencii i Benfiki Lizbona. Na swoim koncie ma także sześć występów w kadrze. Cancelo choć jest obrońcą to lepiej czuje się pod bramką rywali. Lubi podłączać się pod akcje ofensywne i dośrodkowywać w pole karne. W grze defensywnie zdarzają mu się proste błędy, ale o wyeliminowanie ich postara się Massimiliano Allegri, szkoleniowiec Sarej Damy. W nowym zespole będzie występował z numerem "21". Wcześniej taką koszulkę nosili m.in: Zinedine Zidane, Andrea Pirlo czy Paulo Dybala, który teraz gra z "10". Transfer Cancelo jest jednym z najdroższych w historii Juventusu. Jak dotąd najwięcej "Stara Dama" wyłożyła za Gonzalo Higuaina - Argentyńczyk kosztował około 90 mln euro, gdy przechodził dwa lata temu z Napoli. Do tej pory najdroższym obrońcą Juve był Lilian Thuram, który latem 2002 roku trafił do Turynu z Parmy, która zarobiła na nim około 42 mln euro.