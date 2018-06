Kończy się przygoda Łukasza Skorupskiego z Romą. I nie była to zbyt udana przygoda, ponieważ bramkarz w ciągu pięciu lat rozegrał zaledwie 16 spotkań w rzymskim klubie. Choć trzeba zaznaczyć, że w latach 2015-17 występował na wypożyczeniu w Empoli, gdzie radził sobie bardzo dobrze.

W minionym sezonie zagrał tylko raz w Serie A, ale nie ma co się dziwić, bo jego rywalem o miejsce w składzie był fantastyczny Alisson. Teraz Brazylijczyk prawdopodobnie odejdzie do Realu Madryt. Ale nie zmieni to sytuacji Polaka.

Do Romy trafi Antonio Mirante z Bologny, a w drugą stronę powędruje Polak. 27-latek - według informacji wp.pl - w czwartek przeszedł pomyślnie testy medyczne. Tam, trenerem Skorupskiego zostanie Filippo Inzaghi, jeden z najlepszych włoskich napastników w historii.

Skorupski był na zgrupowaniu kadry w Arłamowie, ale ostatecznie nie znalazł się na liście powołanych na rosyjski mundial.

