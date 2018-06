Emre Can odchodzi z Liverpoolu. Niemieckiemu piłkarzowi za kilka dni kończy się kontrakt z angielskim klubem i zostanie nowym zawodnikiem Juventusu.

O przenosinach 24-latka na Allianz Stadium mówiło się od zimowego okienka transferowego. Zawodnicy mogą porozumiewać się z nowym pracodawcą, jeżeli pozostało im pół roku do zakończenia obowiązującej umowy z obecnym klubem. Tak też było w przypadku Cana, który zimą 2018 roku porozumiał się z władzami Juventusu i teraz oficjalnie podpisze kontrakt.

Pomocnik w czwartek pojawił się w Turynie, gdzie będzie przechodził testy medyczne. Po pozytywnym ich przejściu zostanie zawodnikiem "Starej Damy".

Według nieoficjalnych informacji umowa będzie obowiązywać do końca sezonu 2021/22

Can był piłkarzem Liverpoolu od lipca 2014, kiedy to za kwotę ok. 12 milionów euro przeszedł z Bayeru Leverkusen. W barwach "The Reds" wystąpił w 167 spotkaniach, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 12 asyst. Do zespołu mistrzów Włoch przechodzi za darmo, jako że skończył mu się kontrakt z klubem trenowanym przez Jurgena Kloppa.