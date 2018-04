Serie A. Ambitne plany Juventusu na letnie okienko transferowe

Włoska gazeta twierdzi, że Juventus szykuje głośne transfery, aby w końcu wygrać upragnioną Ligę Mistrzów. W ostatnich trzech sezonach mistrzowie Włoch dwukrotnie grali w finale tych rozgrywek, ale raz lepsza okazała się Barcelona, a potem Real. Królewscy prawdopodobnie znowu uniemożliwią Juventusowi triumf w LM, po tym jak w pierwszym meczu 1/4 finału zwyciężyli w Turynie aż 3:0.

O ile transfer Girezmanna wydaje się raczej nierealny, ponieważ Atletico Madryt będzie żądało za niego wielkiej kwoty (spekuluje się nawet o 180 mln euro), a zawodnikiem interesują się Manchester United i Barcelona, to przeprowadzka Urugwajczyka do Turynu ma szanse na powodzenie. Również nie za duże, ale jednak większe.

Latem 2013 roku Cavani opuścił Napoli i trafił do PSG, gdzie w 239 spotkaniach, zdobył aż 165 bramek. Napastnik stał się absolutną gwiazdą Ligue 1, jednak na europejskich salonach Paris Saint Germain zazwyczaj zawodziło. Dlatego powrót 31-latka do Włoch może być dla niego szansą na wygranie upragnionej LM.

Portal transfermarkt.de wycenia Cavaniego na 57 mln euro. Przeszkodą w transakcji może okazać się jednak kontrakt zawodnika. Obowiązuje on do czerwca 2020 roku, a Urugwajczyk zarabia aż 18 mln euro. Tak wysoka gaża nie jest możliwa w Turynie. Najlepiej opłacanymi zawodnikami Juve są: Paulo Dybala i Gonzalo Higuain, Argentyńczycy zarabiają około 7,5 mln euro rocznie. Jeśli Cavani faktycznie chciałby przejść do Juventusu, to musiałby się zgodzić na znaczącą obniżkę pensji.

Wielka zmiana w Juve

- Massimiliano Allegri prawdopodobnie odejdzie z Juventusu po tym sezonie, a jego następcą może zostać Carlo Ancelotti - informuje "Corriere dello Sport". Więcej o tym przeczytacie TU.