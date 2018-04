Maurizio Sarri odejdzie z Napoli? Monaco chce włoskiego trenera

59-letni szkoleniowiec ma wpisan w kontrakcie z Napoli nisk klauzul odst瘼nego. Ma ona wynosi zaledwie 8 milion闚 euro. Wicemistrzowie W這ch chc podpisa now umow z trenerem, jednak ten na razie odrzuci wszelakie negocjacje do ko鎍a sezonu, obecne skupiaj帷 si na walce o scudetto.

Zgodnie z informacjami "Corriere dello Sport" AS Monaco chce wykorzysta zapis w umowie trenera i planuje mu zaproponowa wieloletni kontrakt (nie ujawniono jak d逝go mia豚y obowi您ywa), wedle kt鏎ego mia豚y zarabia 6 milion闚 euro za sezon. W tym wypadku Sarri r闚nie jest nieugi皻y i odrzuci negocjacje z klubem z Ksi瘰twa.

W豉dze mistrz闚 Francji rozgl康aj si za nowym trenerem, poniewa obecny szkoleniowiec, Leandro Jardim, mo瞠 odej嗆 z klubu po zako鎍zeniu sezonu. Portugalczyk jest 陰czony m.in. z Chelsea.

SSC Napoli na 8 kolejek przed ko鎍em sezonu Serie A jest na drugim miejscu, ze strat 4 punkt闚 do prowadz帷ego Juventusu. AS Monaco r闚nie jest na drugim miejscu, w Ligue 1, jednak jego strata do pierwszego PSG wynosi a 16 punkt闚.