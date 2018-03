Transfery. Kamil Glik wróci do Włoch?

Wszystko wskazuje, że latem Lazio straci swojego czołowego stopera. Stefan de Vrij, stał się topowym defensorem w Serie A, a zaczęła nim się interesować nawet Barcelona. Choć prawdopodobnie Holender trafi jednak - na zasadzie wolnego transferu (kończy mu się w czerwcu kontrakt) - do Interu Mediolan.

Dlatego rzymski klub szuka jego następcy, a wśród kandydatów znalazł się Kamil Glik.

Powrót do Włoch?

Glik zaczynał grę w piłkę w sezonie 2007/8, kiedy trafił nawet do trzeciej drużyny Realu Madryt. Tam nie udało mu się przebić, więc wrócił do Polski i podpisał kontrakt z Piastem Gliwice. W ojczyźnie grał dwa lata, po czym podpisał 5-letnią umowę z włoskim Palermo. Jednak w różowej koszulce rozegrał zalewie 324 minuty. Został więc wypożyczony do Bari, gdzie również nie stał się podstawowym piłkarzem.

Gwiazdą został dopiero w Torino. Latem 2013 roku został najmłodszym kapitanem w całej Serie A. I jedynym wówczas zagranicznym kapitanem obok Javiera Zanettiego, 40-letniej żywej legendy Interu Mediolan i Marka Hamsika, słowackiego lidera Napoli. Dla ”Byków” rozegrał łączne 171 meczów, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 6 asyst. Latem 2016 roku trafił do AS Monaco. Klub występujący w Ligue 1 wydał na niego aż 12 mln euro.

W Ligue 1 Glik ma już status gwiazdy. W sezonie 2017/18 w lidze francuskiej wystąpił w 29 meczach, w których zdobył 3 bramki i zanotował 4 asysty. Jego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku, dlatego wątpliwe, aby Polak chciał zrezygnować z dobrych zarobków (około 3.5 mln euro rocznie) i wrócić grać do Włoch za mniejsze pieniądze.

Pomoże kolega z boiska?

Lazio liczy jednak, że jeśli awansuje do LM (na razie jest piąte i traci punkt do miejsce premiowanego grą w Champions League), to będzie go łatwiej namówić na transfer. Pomóc w negocjacjach ma także dobra znajomość 30-latka z Ciro Immobile, najlepszym strzelcem Serie A i gwiazdą Lazio. Obaj świetnie się znają z czasów gry w Torino.