Real dobrze wszedł w spotkanie, dominując i prowadząc grę na połowie Celty. Tym samym dużym zaskoczeniem była bramka, która dała prowadzenie drużynie gości. W 12. minucie dobrze wyprowadzoną kontrę, swoim rajdem i strzałem na bramkę zamienił Fiodor Smołow.

Real długo przegrywał, ale odrobił straty

Zawodnicy drużyny Zinedine'a Zidane'a długo naciskali na obrońców Celty, ale w pierwszej połowie nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Z agresją atakowali jednak także po wznowieniu gry i szybko doszli do dogodnych sytuacji w polu karnym gości. W 49. minucie po podaniu Garetha Bale'a do bramki Celty trafił Sergio Ramos. Bramka została jednak sprawdzona przez VAR i zauważono ewidentny spalony hiszpańskiego obrońcy Realu.

Trzy minuty później nie było jednak mowy o spalonym, faulu, czy innych niedogodnościach i Real mógł cieszyć się z remisu. Marcelo przechodził z piłką lewym skrzydłem, wystawił ją po wejściu w pole karne do Toniego Kroosa, a ten ustawiony jeszcze przed "szesnastką" idealnie przymierzył obok lewego słupka bramki Blanco. "Królewscy" nie zadowolili się jednak tylko jednym trafieniem.

Przesądził gol w końcówce

W 65. minucie na nieodpowiedzialne wejście w Edena Hazarda w polu karnym zdecydował się bramkarz Celty. Było to też idealne zachowanie Belga, który wyczekał aż Ruben Blanco trafi w jego nogi. Rzut karny chwilę później pewnie wykorzystał Sergio Ramos. Hiszpański obrońca uderzył płasko w lewy, dolny róg bramki.

Celcie nic się nie układało. Wcześniej musieli dokonać wymuszonej zmiany kontuzjowanego Kevina Vazqueza. Za niego wszedł Pione Sisto i przez to goście musieli nieco zmienić swoją taktykę. Sisto dał im jednak świeżość w rozgrywaniu piłki, co opłaciło się w sytuacji z 85. minuty. Denis Suarez podał fantastycznie do Santiego Miny, a ten uderzył mocno i trafił do bramki Courtoisa.

Przewaga nad Barceloną coraz mniejsza

Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie. To oznacza, że jako lider ligowych rozgrywek z dorobkiem 53 punktów, Real traci 2 punkty ze swojej przewagi nad Barceloną. Teraz Katalończykom brakuje już tylko punktu, żeby zrównać się z nimi w tabeli La Liga. Celta Vigo z 21 punktami jest na siedemnastej pozycji.