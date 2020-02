Barcelona ma coraz większe problemy kadrowe. W grudniu kontuzji doznał Luis Suarez i wróci na boisko najwcześniej w kwietniu. Kilka dni temu Ousmane Dembele zerwał ścięgno w prawym udzie. Francuz w najbliższy wtorek przejdzie operacje. Po niej działacze mistrzów Hiszpanii zwrócą się do krajowej federacji z prośbą o awaryjny transfer napastnika. Jest to możliwe, gdy zawodnik wypada z gry na co najmniej 5 miesięcy.

Trener Barcelony nie ma planu B?

Barcelona będzie miała nowego napastnika?

Jak informuje "Marca", Barcelona w miejsce Dembele chce sprowadzić Williana Jose z Realu Sociedad. - - Brazylijczyk jest postrzegany jako idealny gracz, który może wypełnić lukę zarówno po Dembele, jak i Suarezie - czytamy w hiszpańskim dzienniku. Jose ma umowę z Sociedad do połowy 2024 roku. Jego klauzula odejścia wynosi 70 mln euro. Na transfer Brazylijczyka zgodził się już trener Blaugrany Quique Setien. Willian Jose w tym sezonie w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 8 bramek.