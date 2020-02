Real Madryt przegrał 3:4 z Realem Sociedad w ćwierćfinale Pucharu Króla, a bohaterami gości byli Martin Odegaard (gol), Alexander Isak (dwa gole i asysta), Mikel Merino (gol) oraz bramkarz Alex Remiro - cała czwórka dostała od madryckiego AS-a trzy piki, czyli najwyższą ocenę (w Realu Madryt zasłużył na nią tylko Vinicius).

Najwięcej emocji wzbudza występ Odegaarda - Norweg jest wypożyczony z Realu Madryt. Teoretycznie oba kluby dogadały się na dwuletnie wypożyczenie, ale "Królewscy" rozważają sprowadzenie swojego piłkarza z powrotem już latem. Jego czwartkowy występ AS określił jako "klasy światowej" i przytacza statystyki z całego sezonu.

Martin Odegaard znakomicie spisuje się w tym sezonie

Jasno wynika z nich, że 21-latek w tym sezonie należy do europejskiej czołówki. Bezpośrednio zaangażowany był w zdobycie 24 goli ligowych (65 procent wszystkich trafień jego zespołu), w dodatku aż 106 jego podań w pole karne było celnych, co jest najlepszym wynikiem. W rankingu Instat jest najlepszym ofensywnym pomocnikiem La Ligi, ma 309 punktów - jest jedynym zawodnikiem z rankingiem powyżej 300, wyprzedzając m.in. pomocników Realu Madryt - Toni Kroos ma 299 pkt, Luka Modrić 289 pkt, a Federico Valverde ma 287 pkt.

Gdy Odegaard schodził z boiska w 64. minucie kibice pożegnali go owacją na stojąco. - To jasny przekaz do władz klubu i Zinedine'a Zidane'a: fani chcą go w zespole - pisze Marca.