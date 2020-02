- Zły Messi. Pchła jest wściekła i już w czerwcu może opuścić Barcelonę - napisała "La Gazzetta dello Sport". Mistrzowie Hiszpanii boją się o przyszłość; Messi był jednym z największych zwolenników zwolnionego niedawno Ernesto Valverde, a teraz otwarcie skrytykował działania Erica Abidala, dyrektora sportowego klubu, o czym piszemy więcej tutaj >>

REKLAMA

Gwiazda Barcelony odejdzie, jeśli Bartomeu zostanie?

Jak dodaje hiszpański dziennikarz Josep Pedrerol z El Chiringuito, sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki może podjąć decyzję o opuszczeniu klubu, jeśli prezydentem pozostanie Josep Maria Bartomeu. Wybory odbędą się w 2021 roku, czyli wtedy, gdy wygasa obecny kontrakt Lionela Messiego.

"Piątek przed nikim nie zamierza się kłaniać. Trafił w dobre miejsce":

"La Gazzetta dello Sport" dodała, że sytuację Argentyńczyka bacznie obserwuje pięć klubów: to Manchester City, Inter Mediolan, Juventus, PSG oraz Manchester United. Manchester Evening News informuje, że Manchester City uważa się za faworyta do pozyskania Messiego, jeśli ten zdecyduje się na odejście - mieliby w tym pomóc dyrektorzy Ferran Soriano i Txiki Begiristain (którzy pracowali w Barcelonie) oraz Sergio Aguero, jego najbliższy przyjaciel w piłce nożnej.

Messi może odejść z Barcelony za darmo dzięki specjalnej klauzuli już latem (jego kontrakt wygasa w 2021 roku). - Zasłużył sobie na prawo decydowania o własnej przyszłości, ale to prawdziwy Cule (kibic Barcelony - przyp.red.), przez co jestem spokojny. Xavi, Andres Iniesta i Carles Puyol mieli taką samą klauzulę. Nie mam wątpliwości, że zostanie tu jeszcze przez wiele lat - stwierdził prezes klubu Josep Maria Bartomeu.

Kosmiczny koszt utrzymania Messiego

Pep Guardiola, czyli były trener Barcelony i obecny Manchesteru City wątpi, by Messi chciał zmienić klub. - Ale może pewnego dnia zdecyduje, że chce spróbować czegoś nowego. Może będzie chciał, by jego dzieci nauczyły się angielskiego, nie wiem. Jeśli to się stanie, a mam nadzieję, że nie, wtedy znajdzie się kilka klubów, które będą chętne na jego pozyskanie - stwierdził Guardiola.

Na taki transfer mogłoby sobie pozwolić jedynie kilka klubów na świecie, o czym przypomina belgijski dziennikarz Kristof Terreur - z dokumentów Football Leaks wynika, że Argentyńczyk ma zapewnione 60,3 mln euro rocznie podstawowej pensji, ponad 10 mln euro w prawach wizerunkowych i ok. 15 mln euro w bonusach.