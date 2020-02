Malaga miała wielkie ambicje. W 2010 roku właścicielem został Abdullah ben Nasser Al Thani, a klub przeprowadził duże transfery, sprowadzając m.in. Salomona Rondona, Martina Demichelisa, Julio Baptistę, Santiego Cazorlę, Jeremy'ego Toulalana, Nacho Monreala, Isco, Joaquina czy Ruuda van Nistelrooya. Trenerem został Manuel Pellegrini i to pod jego wodzą Malaga odniosła największy sukces w historii występów w europejskich pucharów.

Hiszpański klub był o kilka minut od awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Jeszcze w 90. minucie rewanżowego spotkania z Borussią Dortmund prowadził na wyjeździe 2:1, ale dwa gole w doliczonym czasie gry (Marco Reusa w 91. i Felipe Santany w 93.) sprawiły, że to niemiecki klub awansował do półfinału. To był jednak początek końca Malagi, która została wyrzucona z pucharów w następnym sezonie za długi.

Al Thani stopniowo wycofywał się z klubu, a w 2018 roku Malaga spadła z ligi po dziesięciu sezonach z rzędu w najwyższej lidze. W 2019 roku Malaga mogła wrócić do La Ligi, ale została wyeliminowana w pierwszej rundzie baraży z Deportivo La Coruną.

Według hiszpańskiego radia Cadena Cope do klubu może wejść zarząd komisaryczny, co oznaczałoby automatyczny spadek z drugiej ligi. Klub musi zmniejszyć wydatki na płace z 15 mln euro do 6,3 mln - w innym wypadku Malaga nie będzie mogła zgłosić się do profesjonalnej ligi. Obecne długi to - według Marki - efekt nieudolnego zarządzania w wykonaniu Al Thaniego, który nie pozbywał się niepotrzebnych piłkarzy i pozwalał, by kontrakty kluczowych zawodników wygasły, zamiast sprzedać ich i zarobić jakiekolwiek pieniądze.

Według Cope nawet jeśli Malaga nie zostanie relegowana, to i tak grozi jej zakaz transferowy, dopóki nie poprawi swojej sytuacji finansowej. Jest to możliwe, jako że w 2019 roku CF Reus zostało wyrzucone z drugiej ligi ze względu na zaległości w wypłacaniu pensji piłkarzy.

Obecnie Malaga zajmuje 17. miejsce w drugiej lidze - zdobyła 28 pkt w 26 meczach. Ma tyle samo punktów co 19. Albacete (pierwsze miejsce spadkowe), ale ta ekipa rozegrała jeden mecz mniej.