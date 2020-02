Edinson Cavani zimą był o krok od transferu do Atletico Madryt, ale na drodze mieli stanąć jego agenci (m.in. brat Walter), którzy zażyczyli sobie horrendalnie wysokiej prowizji (mówi się o kwocie 18 mln euro). Matka piłkarza w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "AS" wszystkiemu jednak zaprzecza. I zapewnia, że transfer jej syna do Atletico, jest wciąż realny. Pod jednym warunkiem - prezydent Atletico musi ich przeprosić.

- Być może do rozmów uda się wrócić latem. Na razie jednak nie rozumiemy, dlaczego prezydent Atletico [Enrique Cerezo] rozpowiada takie bzdury - powiedziała Berta Gomez. - To jest nieprawda, że Walter poprosił o opłatę za podpisanie umowy. Atletico powinno powiedzieć kibicom prawdę. Po pierwsze: PSG nie chciało, żeby mój syn od nich odchodził. Po drugie: Atletico w trakcie negocjacji też nie zaproponowało takiej kwoty, jaka zadowoliłaby paryski klub.

Matka Cavaniego o transferze syna do Atletico. "Zrobił wszystko, co mógł"

- Mój syn zrobił wszystko, co mógł, aby przejść do Atletico. Naciskał na władze PSG i powiedział Walterowi, że jest gotów nawet obniżyć zarobki, by do tego transferu doszło. Chciał grać dla Diego Simeone, pokazywał to na każdym kroku. Gdyby chodziło mu tylko o pieniądze, odszedłby do Manchesteru United, Chelsea czy Interu Miami, który proponował mu gigantyczny kontrakt. On chciał jednak iść do Atletico. I nadal chce. Mam nadzieję, że do tego transferu dojdzie latem. Ale, by tak się stało, najpierw prezydent klubu musi nas przeprosić. To nie jest żadna złośliwość z mojej strony, ale po prostu musi cofnąć to, co powiedział, bo powiedział nieprawdę. Wierzę, że jeszcze wszystko da się naprawić - przyznała Berta Gomez.

Cavani w tym sezonie wystąpił w 15 meczach (na 32 możliwe), ale tylko pięć rozpoczął w wyjściowym składzie. Mimo to udało mu się zdobyć pięć bramek i zanotować asystę. Jego kontrakt z PSG wygasa 30 czerwca.