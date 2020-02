FC Barcelona ma kłopoty kadrowe. Z powodu urazu wypadł m.in. Luis Suarez, który nie zagra co najmniej do maja. Z problemami zdrowotnymi zmaga się także Ousmane Dembele, który zerwał mięsień dwugłowy. Teraz telewizja ESPN poinformowała, że od kilku tygodni z kontuzją uda występuje Leo Messi. - To wina Quique Setiena - donosi ESPN i wyjaśnia, że chodzi o sposób treningów, które nie pomagają Argentyńczykowi - "jest po nich bardzo zmęczony".

"Czas Setiena w Barcelonie jest ograniczony. To trener bez planu B"

Mimo problemów Messi ma wystąpić w najbliższym meczu z Athletikiem Bilbao w ćwierćfinale Pucharu Króla (czwartek, godz. 21). Po spotkaniu klubowi lekarze podejmą decyzję o ewentualnej przerwie Argentyńczyka. Jedno jest pewne: jeśli kontuzja się pogłębi, Barcelona będzie miała olbrzymi problem w ofensywie.