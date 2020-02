Mauricio Pochettino pozostaje bez pracy po tym, jak w listopadzie został zwolniony z Tottenhamu. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że zostanie trenerem FC Barcelony. Teraz Daily Telegraph donosi, że jego kandydaturę rozważa Atletico Madryt, gdzie miałby zastąpić Diego Simeone.

Pochettino wyjechał do Argentyny

Pochettino sam zapowiedział, że jego kolejnym miejscem pracy będzie Hiszpania albo Anglia. Zdaniem Daily Telegraph bliżej mu jednak do drugiego z wymienionych kierunków. 48-letni szkoleniowiec po zwolnieniu z Tottenhamu wyjechał do Argentyny - po to, by jak sam mówi, "oczyścić głowę, odbudować się i znaleźć motywację do dalszej pracy".

- Mam zamiar wrócić do pracy w Europie. Na razie nie wyobrażam sobie podjęcia pracy w Argentynie, jednak z uwagi na dobro mojej rodziny nie mogę wykluczyć, że w przyszłości wrócę do ojczyzny. Teraz muszę zachować spokój i zobaczyć, co się wydarzy. Na razie nie miałem wiele czasu, by przemyśleć to wszystko co się wydarzyło - mówił kilka tygodni temu Pochettino.

Atletico Madryt traci już 13 punktów do Realu Madryt

W sobotę Atletico przegrało 0:1 z Realem w derbach Madrytu. Jedynego gola strzelił Karim Benzema (56. minuta). Zespół Zinedine'a Zidane po tej wygranej umocnił się na pozycji lidera La Liga. Natomiast Atletico spadło na szóste miejsce. Do prowadzącego Realu traci już 13 punktów.