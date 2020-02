356 minut. Tyle czasu w tym sezonie spędził na murawie Ousmane Dembele. Francuz co chwila jest kontuzjowany. Jeszcze w poniedziałek "Marca" donosiła, że przez naciągnięty mięsień uda 22-latek będzie pauzował przez dwa tygodnie. We wtorek okazało się, że mięsień jest jednak zerwany, co sprawi, że Francuz w tym sezonie prawdopodobnie już nie zagra.

Latem 2017 roku Barcelona kupiła Dembele z Borussii Dortmund za 125 milionów euro (plus bonusy). Skrzydłowy miał zastąpić Neymara, który wtedy odszedł do Paris Saint Germain, ale Dembele nieustannie ma problemy zdrowotne. Jak wylicza portal "Transfermarkt", Francuz opuścił już w barwach Barcy ponad 60 spotkań. W dodatku Dembele wielokrotnie sprawiał problemy wychowawcze.

Quique Setién, nowy szkoleniowiec Barcelony, ma też inne powody do zmartwień. Obecnie nie może skorzystać z Neto, Arturo Vidala i Luisa Suareza, którzy także leczą urazy. Tego ostatniego Barca postara się jeszcze zastąpić.

Telenowela z Bakambu

Już dwa tygodnie temu Guo'an Cedric Bakambu, napastnik BJ Sinobo Guoan, był o krok od transferu do Barcelony. Były napastnik Villarrealu zdążył już się pożegnać z kolegami z chińskiego klubu, ale będąc na lotnisku otrzymał telefon od Erica Abidala, zajmującego się transferami Barcy, że jednak temat upadł. Kongijczyk skomentował sprawę na Twitterze, gdzie zaapelował do portalu Transfermarkt, by na jego profilu dopisali mu w jego historii transferowej, że "prawie trafił do Barcelony", a portal na to przystał.

We wtorek wieczorem "AS" poinformował, że przez kontuzję Dembele Barcelona ponownie postara się ściągnąć Bakambu, który jest środkowym napastnikiem, więc raczej zastąpi Suareza, niż Francuza.

W najbliższej kolejce La Liga mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Realem Betis, dwunastą drużyną ligi. Barca jest druga w tabeli i traci trzy punkty do Realu Madryt.