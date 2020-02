Latem 2014 roku Ivan Rakitić opuścił Sevillę i trafił do Barcelony. W tym czasie zdobył cztery mistrzostwa kraju, tyle samo Pucharów Hiszpanii i zwyciężył w Lidze Mistrzów w 2015 roku. Obecnego sezonu Chorwat nie może jednak zaliczyć do zbyt udanych. Łącznie rozegrał 16 meczów w lidze, ale na murawie przebywał ogółem przez 772 minuty. Rozegrał tylko trzy pełne spotkania.

Barcelona ma ostatnią okazję, by zarobić cokolwiek na Rakiticiu

W dodatku nie zdobył żadnej bramki, ma za to dwie asysty. A, że kontrakt 31-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku, to najbliższe lato będzie ostatnią okazją, aby Barca na nim jeszcze zarobiła. Jak donosi radio "Cadena SER", Atletico Madryt już rozpoczęło negocjacje z Barcą ws. transferu Chorwata. Wcześniej spekulowano, że Rakitić trafi do Manchesteru United lub Juventusu.

Liderem Primera Division jest Real Madryt, który o trzy punkty wyprzeda Barcelonę. Atletico jest dopiero szóste i traci dziesięć "oczek" do drużyny Quique Setiena.