Dostał czerwoną kartkę. Wrócił na boisko i... dostał drugą czerwoną kartkę! [WIDEO]

Do absurdalnej sytuacji doszło w niedzielnym meczu drugiel ligi hiszpańskiej pomiędzy Fuenlabradą a Gironą. Gracz gospodarzy Hiszpan Cristobal Marquez dostał czerwoną kartkę, która później została zmieniona na żółtą po weryfikacji VAR. Piłkarz udał się do szatni i trzeba było czekać na jego powrót, aby wznowić spotkanie. Gdy już to się stało, to na boisku wytrzymał zaledwie kilka sekund i ponownie, tym razem już definitywnie wyleciał z boiska za kolejną żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę po starciu z Allexem Granellem.

