Chelsea starała się przekonać Williana do przedłużenia wygasającego latem kontraktu, ale Brazylijczyk już zdecydował się na odejście - donosi "Marca", informując, że jest już praktycznie dogadany z FC Barceloną. 31-latek znajdował się na celowniku mistrzów Hiszpanii od dłuższego czasu i był blisko transferu już latem 2018, ale ostatecznie nie doszło do niego.

Chelsea nie rozważała sprzedaży Williana zimą, by cokolwiek na nim zarobić - to dlatego, że kadra zespołu Franka Lamparda już teraz nie należy do najszerszych. Dlatego Anglicy nie zdecydowali się na natychmiastowy transfer i wolą stracić Brazylijczyka po sezonie.

Prawoskrzydłowy trafił do Chelsea latem 2013 roku z Anży Machaczkały za prawie 40 milionów euro. Od tej pory rozegrał w ekipie "The Blues" 322 spotkania, strzelił w nich 57 goli i miał 58 asyst.

